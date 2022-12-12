МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций во второй половине торгов продолжает снижаться в отсутствие позитивных драйверов, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. ОТP Bank консолидирует 97 процентов акций узбекского Ипотека-банка

Рублевый индекс Мосбиржи к 16.23 мск снижался на 0,35%, до 2170,18 пункта, долларовый РТС — на 1,12%, до 1086,8 пункта. Разная динамика основных индексов объясняется повышением доллара на 48 копеек, до 62,91 рубля.

Стоимость февральского фьючерса марки Brent колеблется чуть выше 76 долларов за баррель.

"Снижение фондового рынка России обусловлено слабой динамикой на нефтяном рынке, негативным настроением на глобальных рынках, а также влиянием геополитических факторов", — говорит Антон Кравченко из УК "Первая".

Внешний фон пока выглядит негативно из-за вероятности незначительного замедления инфляции в США и дальнейшего агрессивного повышения ставки Федеральной резервной системы, также отмечает Андрей Кочетков из "Открытие Research".

"Впрочем, российский рынок не может не обращать внимание на то, что акцент во внешней торговле смещается на Восток, а там находятся два развивающихся гиганта – Китай и Индия. К слову, Индия вновь стала крупнейшим экспортером нефти в ноябре, поставляя до 909 тысяч баррелей в сутки", — добавляет он.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

В лидерах снижения – низколиквидные акции "Сегежи Групп" (-3,74%), ДВМП (-3,39%), "Эн+ Групп" (-2,55%), "Черкизово" (-2%), расписки ЦИАНа (-1,86%), префы "Мечела" (-1,83%), а также акции "Юнипро" (-1,79%) и акции АФК "Система" (-1,55%).

В лидерах роста – депозитарные расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (+3,28%), акции анка "Санкт-Петербург" (+1,67%), "Магнита" (+1,22%), расписки HeadHunter Group (+1,11%) и "Руссагро" (+1,07%).

"Глава европейской демократии Жозеп Боррель заявил, что, вероятно, страны Евросоюза не смогут согласовать 9-й пакет санкций против РФ в начале текущей недели. Шансы остаются до саммита на текущей пятидневке, но затем, если пакет не будет согласован, процесс может затянуться до января будущего года. Бумаги TCS Group почувствовали перспективу, что организация, как минимум, в ближайшее время избежит европейских ограничений", — комментирует Кочетков из "Открытие Research".

Акции НЛМК (+0,06%) торгуются в слабом плюсе против снижающегося рынка. Бумаги компании растут на фоне рекомендации совета директоров группы НЛМК выплатить по итогам девяти месяцев 2022 года дивиденды в размере 2,6 рубля на акцию.

ПРОГНОЗЫ

На взгляд Игоря Додонова из ГК "Финам", российские акции с большой вероятностью завершат в умеренном минусе сегодняшние торги. При этом главным событием недели для рынка станет пятничное заседание Банка России, который, как ожидается, оставит ключевую ставку на уровне 7,5% годовых и сохранит нейтральный сигнал, добавляет он.

"Прогноз для индекса Мосбиржи на закрытие текущей сессии: зона 2140–2215 пунктов", — говорит Владимир Чернов из Freedom Finance Global.