МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник слабо подрастает по индексу Мосбиржи в начале торгов и символически снижается по РТС на фоне небольшого ослабления рубля к доллару, следует из данных Московской биржи. Британский рынок акций закрылся в минусе в преддверии решений центробанков

Индекс Мосбиржи к 10.03 мск рос на 0,13%, до 2176,02 пункта, долларовый индекс РТС снижался на 0,11%, до 1087,64 пункта.

Рубль снижается к доллару на 24 копейки, до 63,04 рубля.