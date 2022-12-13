МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций во вторник слабо подрастает по индексу Мосбиржи в начале торгов и символически снижается по РТС на фоне небольшого ослабления рубля к доллару, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.03 мск рос на 0,13%, до 2176,02 пункта, долларовый индекс РТС снижался на 0,11%, до 1087,64 пункта.
Рубль снижается к доллару на 24 копейки, до 63,04 рубля.
https://1prime.ru/Stocks/20221213/839148088.html
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