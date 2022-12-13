МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций днем снижается на негативном внешнем фоне после слабой динамики на утренних торгах, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Российский рынок акций растет в начале торгов вторника

Рублевый индекс Мосбиржи к 15.54 мск снижался на 0,57%, до 2160,7 пункта, долларовый РТС — на 1,17%, до 1076,13 пункта. В первой половине торгов индекс Мосбиржи мало менялся, оставаясь у уровня закрытия торгов основной сессии понедельника.

Стоимость февральского фьючерса марки Brent повышается на 0,81%, до 78,62 доллара за баррель.

РЫНОК ПО ДАВЛЕНИЕМ

Приближается сезон праздников и отпусков, однако надеждам на новогоднее ралли на мировых фондовых площадках не суждено сбыться, отмечают аналитики Альфа-банка. Так, впереди напряженная рабочая неделя с заседаниями центральных банков, а также публикация макростатистики, за которой пристально следит весь глобальный рынок, добавляют они.

Кожухова из "Велес Капитала" замечает, что на зарубежных фондовых площадках во вторник преобладали покупки перед выходом ключевого инфляционного отчета в США и заседаниями крупнейших центральных банков.

Индексы Мосбиржи и РТС, в то же время, опустились до минимумов с начала ноября и конца октября, затрудняясь с поисками новых драйверов движения в ожидании девятого пакета санкций ЕС и ослабления рубля, добавляет она.

"Сегодня российские власти определились с ответом на потолок цен на нефть. Проект нового указа (по данным СМИ — ред.) запрещает продавать нефть, если в контракте в качестве получателя указана страна, присоединившаяся к потолку, или же потолок фигурирует как условие, или же устанавливаются референтные цены, равные потолку. Но правительство оставляет за собой право разрешать компаниям обходить любые запреты", — отмечает аналитик ФГ "Финам" Ксения Лапшина.

"Цены на нефть восстанавливаются после просадки на прошлой неделе. Но российским нефтяникам это не особо помогает, их акции торгуются в минусе", — говорит аналитик.

Акции "Газпром нефти" снижаются на 1,03%, "Лукойла" — на 0,45%, "Роснефти" — на 0,25%, префы "Транснефти" — на 0,52%, падают бумаги "Татнефти" (префы – на 0,46%, ее обыкновенные акции – на 0,67%), а также бумаги "Башнефти" (префы – на 0,37%, ее обыкновенные акции – на 0,16%).

При этом в лидерах снижения – акции "Эн+ Групп" (-2,73%), расписки группы "Эталон" (-2,58%), акции "Русагро" (-1.98%), расписки Qiwi (-1,83%), ЦИАН (-1,78%).

В лидерах роста – депозитарные расписки Fix Price (+1,06%), акции "Самолета" (+0,82%), "М.Видео" (+0,78%), "Северстали" (+0,71%).

"Бумаги "Самолета" повышались после новостей о выпуске нового инвестиционного инструмента в виде токенов на недвижимость с обеспечением реальными строящимися активами", — отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Акции "Северстали" во вторник чувствуют себя лучше рынка без очевидных фундаментальных причин, также замечает эксперт.

ПРОГНОЗЫ

"Торги на российском рынке сегодня, вероятно, завершатся снижением индекса Мосбиржи. Если индекс завершит день на отметке ниже 2155 пунктов, это станет минимальной отметкой закрытия с 27 октября", — говорит Лапшина из ФГ "Финам".

Владимир Чернов из Freedom Finance Global считает, что индекс Мосбиржи до конца торгов будет находиться в диапазоне 2140–2215 пунктов.