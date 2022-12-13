МОСКВА, 13 декабря — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию вторника символически повысился на 0,06%, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций торгуется почти без изменений во вторник

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии поднялся на 0,06%, до 2174,38 пункта, долларовый РТС — на 0,01%, до 1088,97 пункта.