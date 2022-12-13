МОСКВА, 13 декабря — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций символически повысился во вторник, проигнорировав из-за санкционных и геополитических рисков уверенный рост мировых рынков, следует из данных Мосбиржи и комментариев экспертов. Российский рынок акций немного повысился во вторник

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии поднялся на 0,06%, до 2174,38 пункта, долларовый РТС — на 0,01%, до 1088,97 пункта.

С 19.00 до 23.50 мск на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой индекс перешел к легкому снижению.

РЫНОК ПОД ДАВЛЕНИЕМ

На российском фондовом рынке во вторник преобладали нейтральные настроения, несмотря на внешний позитив.

"Российский рынок акций во вторник, как и накануне, демонстрировал невыразительную динамику несмотря на уверенный ценовой рост нефти и слабеющий рубль. Ближе к вечеру внешний фон заметно улучшился после публикации позитивных данных по потребительской инфляции в США. Однако санкционные сигналы и напряженный геополитический фон продолжают сдерживать покупательскую активность на российском рынке", — комментирует Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) к 20.25 мск падал на 1,2%, до 103,9 пункта, сигнализируя о резком всплеске аппетите к риску. Рынок нефти в условиях роста аппетита к риску растет на 3,7% до 80,9 доллара за баррель сорта Brent. Западные фондовые индексы растут на 0,7-2%.

Резкий рост аппетита к риску на мировых рынках был обусловлен данными о том, что потребительские цены в США по итогам ноября выросли лишь на 7,1% в годовом выражении после роста на 7,7% месяцем ранее. Показатель годовой инфляции находится на минимуме с декабря 2021 года, когда он составлял 7%. Это дает надежды на смягчение денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы США, что усиливает спрос на риск.

Месячная инфляция в США за ноябрь составила 0,1% против 0,4% в октябре. Аналитики ожидали, что показатель в годовом выражении замедлится до 7,3%, а за ноябрь цены вырастут на 0,3%.

В лидерах падения цены среди российских бумаг оказались расписки QIWI (-2,2%), ЦИАН (-1,9%), VK (-1,6%), "Эталона" (-2,2%).

Выросли акции "Северстали" (+2,5%), "Полюса" (+2,4%), "Самолета" (+1,5%), ММК (+1,1%), "Норникеля" (+1,1%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Надежных драйверов для выхода из безыдейной консолидации российского рынка акций пока не просматривается, считает Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Впрочем, умеренный рост индекса Мосбиржи в район 2250-2270 пунктов до конца декабря еще вполне возможен, особенно если цены на нефть продолжат восстановление, а рубль сохранит склонность к ослаблению. По нашим оценкам, в среду индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2125-2225 пунктов", — добавляет он.

Индексы Мосбиржи и РТС отступили от минимумов дня и находились выше поддержек 2150 и 1080 пунктов, ощущая позитивное влияние главным образом со стороны котировок акций металлургического сектора, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал". "Движения на российском рынке сейчас скорее вялые, но интерес к золотодобытчикам сохраняется", — добавляет она.