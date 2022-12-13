МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Акции Tesla опускаются до минимума с ноября 2020 года, падают на 3%, в то время как капитализация компании в ходе торгов опускалась ниже 500 миллиардов долларов, следует из данных торгов. Tesla предложила покупателям в Китае дополнительную скидку

По состоянию на 21.33 мск акции Tesla падали на 3,11%, до 162,4 доллара за бумагу. В последний раз бумаги Tesla торговались на таком низком уровне в ноябре 2020 года. Около 20.30 мск акции компании стоили 156,91 доллара за бумагу, из-за чего капитализация компании опускалась до 495,5 миллиарда долларов. Показатель опускался ниже 500 миллиардов долларов также впервые с ноября 2020 года.

Агентство Блумберг сообщает, что акции Tesla снижаются в связи с тем, что компания планирует сократить производство электромобилей на заводе в Шанхае, так как спрос в стране не оправдывает ее ожиданий.

"Меня больше всего беспокоит то, что компания сталкивается с замедлением темпов роста китайской экономики", — сказал агентству Блумберг главный рыночный стратег Miller Tabak + Co. Мэтт Мэли (Matt Maley), при этом заметив, что "пока Илон Маск (глава Tesla — ред.) проводит много времени с Twitter, это будет сдерживать акции".

Ранее СМИ сообщали что падение акций Tesla происходит из-за опасений инвесторов о том, что Маск будет в ущерб компании Tesla уделять больше внимания приобретенной им соцсети Twitter.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.