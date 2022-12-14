Мосбиржа провела первую сделку с акциям Whoosh по цене 239 рублей за бумагу
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МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Московская биржа в среду начала торги акциями сервиса аренды электросамокатов Whoosh, первая сделка прошла по цене 239 рублей за бумагу, следует из данных торговой площадки.
Компания установила цену размещения IPO по нижней границе первоначального диапазона – 185 рублей за акцию. Ориентир цены размещения составлял 185-225 рублей.
Первая сделка на Московской бирже прошла по цене 239 рублей за акцию. Диапазон торгов за первые полчаса составил 157-258,72 рубля.
Как уточняет Московская биржа в сообщении по поводу IPO Whoosh, ценные бумаги компании включены в котировальный список первого уровня, торги и расчеты осуществляются в российских рублях.
Whoosh объявила о планах провести IPO в конце ноября. Заявки инвесторов компания собирала с 5 по 13 декабря, торги бумагами на Московской бирже начались сегодня. В рамках первичного публичного размещения компания разместила акции на общую сумму 2,1 миллиарда рублей, доля акций компании в свободном обращении превысила 10% от увеличенного капитала.
https://1prime.ru/Stocks/20221214/839169718.html
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