МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Московская биржа в среду начала торги акциями сервиса аренды электросамокатов Whoosh, первая сделка прошла по цене 239 рублей за бумагу, следует из данных торговой площадки. Whoosh в рамках IPO размещает акции по цене 185 рублей за бумагу

Компания установила цену размещения IPO по нижней границе первоначального диапазона – 185 рублей за акцию. Ориентир цены размещения составлял 185-225 рублей.

Первая сделка на Московской бирже прошла по цене 239 рублей за акцию. Диапазон торгов за первые полчаса составил 157-258,72 рубля.

Как уточняет Московская биржа в сообщении по поводу IPO Whoosh, ценные бумаги компании включены в котировальный список первого уровня, торги и расчеты осуществляются в российских рублях.

Whoosh объявила о планах провести IPO в конце ноября. Заявки инвесторов компания собирала с 5 по 13 декабря, торги бумагами на Московской бирже начались сегодня. В рамках первичного публичного размещения компания разместила акции на общую сумму 2,1 миллиарда рублей, доля акций компании в свободном обращении превысила 10% от увеличенного капитала.