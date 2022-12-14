Глава Whoosh Чуйко: российские фонды приобрели 50 процентов размещенных на IPO акций
МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Российские инвестиционные фонды приобрели 50% акций сервиса аренды электросамокатов Whoosh в рамках первичного размещения акций (IPO) на Московской бирже, рассказал журналистам сооснователь и генеральный директор Whoosh Дмитрий Чуйко.
"В силу того, что такая сделка, не можем раскрывать имена этих инвесторов, но могу сказать, что это ведущие российские инвестиционные фонды, достаточно большие фонды в том числе. Их несколько, это не один какой-то, то есть у нас 50% нашего спроса набралось от ведущих институционалов, которые работают в России. Это наши российские фонды", — уточнил он.
Другая половина спроса пришлась на розничных инвесторов. Всего в размещении приняли участие более 20 тысяч частных инвесторов.
Whoosh разместил на Московской бирже акции в рамках IPO по цене 185 рублей за бумагу на общую сумму 2,1 миллиарда рублей. Торги акциями сервиса стартовали в среду. Доля акций компании в свободном обращении превысит 10% от увеличенного капитала.
В результате размещения акций рыночная капитализация компании составит 20,6 миллиарда рублей.
Компания намерена направить привлеченные в ходе IPO средства на финансирование инвестиционной программы, в том числе на расширение парка, укрепление позиций на существующих рынках и выход в новые регионы.
https://1prime.ru/Stocks/20221214/839169906.html