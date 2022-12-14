МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Российские инвестиционные фонды приобрели 50% акций сервиса аренды электросамокатов Whoosh в рамках первичного размещения акций (IPO) на Московской бирже, рассказал журналистам сооснователь и генеральный директор Whoosh Дмитрий Чуйко. Мосбиржа начала торги акциями Whoosh

"В силу того, что такая сделка, не можем раскрывать имена этих инвесторов, но могу сказать, что это ведущие российские инвестиционные фонды, достаточно большие фонды в том числе. Их несколько, это не один какой-то, то есть у нас 50% нашего спроса набралось от ведущих институционалов, которые работают в России. Это наши российские фонды", — уточнил он.

Другая половина спроса пришлась на розничных инвесторов. Всего в размещении приняли участие более 20 тысяч частных инвесторов.

Whoosh разместил на Московской бирже акции в рамках IPO по цене 185 рублей за бумагу на общую сумму 2,1 миллиарда рублей. Торги акциями сервиса стартовали в среду. Доля акций компании в свободном обращении превысит 10% от увеличенного капитала.

В результате размещения акций рыночная капитализация компании составит 20,6 миллиарда рублей.

Компания намерена направить привлеченные в ходе IPO средства на финансирование инвестиционной программы, в том числе на расширение парка, укрепление позиций на существующих рынках и выход в новые регионы.