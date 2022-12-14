МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций в среду продолжает снижаться на порядка 0,7% в отсутствие идей и на фоне санкционной тематики, следует из данных Московской биржи и комментария аналитика. Российский рынок акций теряет 0,5 процента в среду

Индекс Мосбиржи к 16.37 мск снижался на 0,72%, до 2158,66 пункта, долларовый индекс РТС терял 1,76%, до 1069,8 пункта.

"Многие трейдеры купили акции в ожидании новогоднего ралли, но оно не происходит. Рынок не отреагировал ростом на последний подъем нефтяных котировок и не реагирует на позитивные новости по отдельным эмитентам, к примеру, по Сбербанку. Желающие купить акции по ценам на 5-10% ниже текущих есть, и сейчас они ждут, когда цены на акции снизятся", — говорит финансовый эксперт Андрей Верников.

"На российском рынке дефицит новых идей, в то время как внешние рынки переваривают информацию о замедлении инфляции и ждут очередного решения ФРС США по ставке. Страны Евросоюза продолжают обсуждать девятый пакет санкций и потолок цен на газ, но пока безрезультатно", — отмечает Алексей Калачев из ГК "Финам".

ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА

В лидерах снижения акции "Ренессанс Страхования" (-6,21%), расписки VK (-3,8%), акции "Яндекса" (-3,22%), расписки "Циана" (-2,8%) и бумаги "Мечела" (префы снижаются на 1,45%, обыкновенные акции – на 2,31%).

В лидерах роста – акции ТМК (+2,92%), "Полюса" (+2,22%), НЛМК (+1,75%), расписки X5 (+1,61%).

ПРОГНОЗЫ

"В данный момент индекс Мосбиржи тестирует отметку 2160 пунктов, и многое будет зависеть от того, удастся ли "медведям" закрыть день ниже этого уровня. Если удастся, то с покупкой акций лучше подождать. С высокой долей вероятности снижение продлится до конца недели. Что касается заседания ФРС США, то на наш рынок оно имеет минимальное влияние в текущих условиях", — говорит Верников.

Индекс Мосбиржи продолжает двигаться в боковике, постепенно сужая диапазон колебаний, что может говорить о накоплении потенциала для прорыва в ту или иную сторону, отмечает Калачев из ГК "Финам".

"Впрочем, вряд ли это произойдет сегодня. Скорее всего, основная сессия завершится недалеко от текущих значений", — добавляет он.

"Индексы Мосбиржи и РТС находились у локальных минимумов и вряд ли изменят направление движения до конца сессии. Мировые настроения могут скорректироваться уже во второй половине недели, после подведения итогов заседаний ФРС, ЕЦБ и Банка Англии", — говорит Елена Кожухова из "Велес Капитала".