МОСКВА, 14 декабря — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию среды снизился на 0,67%, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций продолжает снижаться в отсутствие идей для роста

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии опустился на 0,67%, до 2159,81 пункта, долларовый РТС упал на 2,59%, до 1060,74 пункта.

Разница в динамике индексов объясняется ростом доллара на 1,13 рубля, до 63,98 рубля.