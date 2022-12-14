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Российский рынок акций снизился в среду
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Российский рынок акций в основную сессию среды снизился на 0,67%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии опустился на... ПРАЙМ, 14.12.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 декабря — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию среды снизился на 0,67%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии опустился на 0,67%, до 2159,81 пункта, долларовый РТС упал на 2,59%, до 1060,74 пункта.
Разница в динамике индексов объясняется ростом доллара на 1,13 рубля, до 63,98 рубля.