МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Акции "Норникеля" растеряли незначительный рост после выхода новостей по возможным санкциям против одного из основных владельцев горно-металлургической компании (ГМК) Владимира Потанина и перешли к легкому снижению, свидетельствуют данные Московской биржи. СМИ: США могут ввести санкции против Потанина и его компаний

К 19.38 мск акции ГМК дешевели на 0,4%. До появления новостей акции компании в ходе вечерней сессии прибавляли около 0,3% к закрытию вторника.

США могут в четверг объявить о введении санкций против Потанина, а также некоторых его компаний, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских официальных лиц. Санкции в отношении российского бизнесмена затронут холдинг "Интеррос" и принадлежащий ему Росбанк, однако, не коснутся "Норникеля", пишет газета.