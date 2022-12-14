МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций снизился в среду на фоне осторожности на мировых площадках перед решением ФРС США, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Российский рынок акций снизился в среду

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии опустился на 0,67%, до 2159,81 пункта, долларовый РТС упал на 2,59%, до 1060,74 пункта. Разница в динамике индексов объясняется ростом доллара на 1,13 рубля, до 63,98 рубля.

Акции сервиса аренды электросамокатов "ВУШ Холдинг", начавшие в среду торговаться на Московской бирже, к закрытию сессии стоили 185,4 рубля, а диапазон колебаний составил 157-258,72 рубля. Объем торгов немного превысил 525 миллионов рублей. В рамках IPO компания размещала акции по цене 185 рублей за бумагу, на 2,1 миллиарда рублей. Капитализация компании по цене закрытия торгов составила 18,54 миллиарда рублей, следует из данных Московской биржи.

С 19.00 до 23.50 мск на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой индекс несколько увеличил темпы снижения.

ПОД ЛЕГКИМ ДАВЛЕНИЕМ

На российском фондовом рынке в среду преобладали умеренно негативные настроения на фоне осторожности игроков мировых бирж.

"На зарубежных фондовых площадках в среду наблюдалась осторожность перед подведением итогов заключительных в этом году заседаний ключевых центральных банков. Высказывания ФРС этим вечером могут повлиять на мировой аппетит к риску как минимум на ближайшие недели", — комментирует Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

При этом ни волна ослабления рубля, ни ценовой рост нефти не стали триггерами роста для российских акций, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Вероятно, рынку нужны более весомые идеи и драйверы, а кроме того, больше ясности с перспективами отечественного нефтяного экспорта в свете действия западных санкционных мер", — добавляет он.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) падал на 0,3%, до 103,3 пункта, сигнализируя о резком всплеске аппетите к риску. Рынок нефти растет на 2,5% до 82,7 доллара за баррель сорта Brent. Западные фондовые индексы меняются разнонаправленно в пределах 0,6%.

В лидерах падения цены среди российских бумаг оказались расписки ЦИАНа (-3,6%), VK (-3,5%), акции ИСКЧ (-2,7%), "Яндекса" (-2,4%).

Выросли акции ТМК (+3,5%), "Полюса" (+1,5%), НЛМК (+1,3%), ДВМП (+0,4%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индексы Мосбиржи и РТС обновили минимумы с начала ноября и конца октября — во многом из-за отсутствия драйверов роста во многих наиболее ликвидных бумагах отмечает Кожухова.

"В случае усиления глобального оптимизма после заседания ФРС российский рынок также может скорректироваться выше, но все же главными остаются корпоративные и геополитические факторы. В четверг последний день с промежуточными дивидендами можно будет купить акции "Фосагро", "Система" может представить финансовые результаты за третий квартал, а "Норникель" – промежуточные результаты выполнения экологических норм за текущий год", — добавляет она.

В четверг в продолжение "недели центробанков" эстафетную палочку от ФРС примут ЕЦБ и Банк Англии, напоминает Бахтин.

"Сигналы этих регуляторов также будут важны для общего рыночного сентимента. По нашим оценкам, 15 декабря индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2110-2210 пунктов", — добавляет он.