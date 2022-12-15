МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Американский предприниматель Илон Маск продал 22 миллиона акций компании Tesla стоимостью почти 3,6 миллиарда долларов, следует из документа комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). Маск: акционеры Tesla выиграют от Twitter в долгосрочной перспективе

Согласно данным документа, было продано 21,86 миллиона акций, а их стоимость составила 3,56 миллиарда долларов, транзакции были проведены с 12 по 14 декабря. Таким образом, Маск теперь владеет более чем 423,6 миллиона акций Tesla, или долей в 13,4%.

Акции Tesla падали в цене в предыдущие три торговые сессии, за это время бумаги компании потеряли 12,4% стоимости, их цена опустилась до 156,8 доллара с 179,05 доллара на момент закрытия до падения.

В конце октября Маск окончательно закрыл 44-миллиардную сделку по приобретению соцсети. СМИ сообщали, что возглавлявший Twitter Параг Агравал был уволен вместе с другими руководителями компании. Американская компания Twitter Inc. была основана в 2006 году. Основной продукт компании — социальная сеть для обмена короткими сообщениями. Штаб-квартира находится в Сан-Франциско, штат Калифорния.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.