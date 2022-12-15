2022-12-15T10:03:00+03:00
2022-12-15T10:13:05+03:00
2022-12-15T10:03:00+03:00
2022
https://1prime.ru/Stocks/20221215/839179795.html
Российский рынок акций падает утром четверга
Акции
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский рынок акций в четверг в начале торгов снижается по основным индексам более чем на 0,5%, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.03 мск снижался на... ПРАЙМ, 15.12.2022
акции, рынки, новости, акции, торги, мосбиржа
https://1prime.ru/images/83227/13/832271317.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83227/13/832271317.jpg
https://1prime.ru/images/83227/13/832271314.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83227/13/832271314.jpg
https://1prime.ru/images/83227/13/832271311.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83227/13/832271311.jpg
https://1prime.ru/experts/20221215/839179760.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг в начале торгов снижается по основным индексам более чем на 0,5%, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.03 мск снижался на 0,54%, до 2148,22 пункта, долларовый индекс РТС терял 0,91%, до 1051,06 пункта.