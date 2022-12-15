МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг в начале торгов снижается по основным индексам более чем на 0,5%, следует из данных Московской биржи. Акции выглядят слабо

Индекс Мосбиржи к 10.03 мск снижался на 0,54%, до 2148,22 пункта, долларовый индекс РТС терял 0,91%, до 1051,06 пункта.