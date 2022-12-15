МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций усилил снижение и теряет более 1% из-за негативных настроений на глобальных рынках после решения Федрезерва по ставке, российские игроки ждут объявлений по девятому пакету санкций ЕС, следует из данных Московской биржи и комментария аналитика. Российский рынок акций падает утром четверга

Индекс Мосбиржи к 11.18 мск снижался на 1,05%, до 2137,06 пункта, долларовый индекс РТС терял 1,4%, до 1045,92 пункта. На старте торгов индекс Мосбиржи терял 0,44%.

В лидерах снижения бумаги Сбербанка (привилегированные акции снижаются на 1,36%, обыкновенные – на 1,02%), акции ТМК (-1,79%), "Русала" (-1,9%), обыкновенные акции "Мечела" (-1,37%), акции "Распадской" (-1,24%), бумаги "Сегежа групп" (-1,91%), а также акции "Газпром нефти" (-0,87%), префы "Транснефти" (-1%).

"Внешний фон утром четверга можно назвать умеренно негативным: цены на нефть снижаются после повышения накануне, а настроения на мировых фондовых площадках преимущественно пессимистичны. Итоги заседания ФРС вызвали сдержанные продажи на мировых площадках", — отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

"Кроме того, инвесторы ждут объявления о новых санкциях, которое может быть сделано на сегодняшнем саммите ЕС. СМИ уже сообщают о возможных санкциях США в отношении акционера "Норникеля" Владимира Потанина", — говорит аналитик.

Впрочем, Евгений Локтюхов рассчитывает, что рынок по итогам дня удержится выше отметки в 2150 пунктов по индексу Мосбиржи, учитывая некоторую его перепроданность и неплохую конъюнктуру товарных рынков.

"Увлекаться шортами (игрой на понижение – ред.) не следует. Очень часто бывает, что первая реакция на заседание ФРС оказывается ложной, и в середине четверга котировки рисковых активов меняют вектор движения", — предупреждает Алексей Антонов из компании "Алор Брокер".