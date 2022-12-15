МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Совет директоров "Трубной металлургической компании" рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2022 года в размере 6,78 рубля на акцию, внеочередное собрание акционеров рассмотрит этот вопрос 20 января 2023 года, следует из сообщения компании. "СПБ Биржа" назвала сумму дивидендов и купонов по иностранным бумагам

"Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров общества принять решение о выплате дивидендов по результатам девяти месяцев 2022 отчетного года в денежной форме в размере 6 рублей 78 копеек на одну обыкновенную акцию Общества (номинальной стоимостью 10 рублей каждая), в общей сумме 7 004 657 781 рублей 48 копеек, за счет чистой прибыли по результатам девяти месяцев 2022 отчетного года", — говорится в сообщении.

Внеочередное общее собрание акционеров ТМК состоится 20 января 2023 года.

Дивидендная политика ТМК предусматривает выплату не менее 25% годовой консолидированной чистой прибыли по МСФО, при условии что при определении размера дивиденда будут приняты во внимание финансовые результаты компании, размер нераспределенной прибыли прошлых лет, капзатраты, доступность денежных средств из внешних источников, а также иные значимые факторы.

ТМК — один из ведущих глобальных поставщиков трубной продукции для нефтегазового сектора. Объединяет предприятия, расположенные в России, Казахстане, Румынии и Чехии, а также два научно-исследовательских центра в России.