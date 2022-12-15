МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций в четверг продолжает снижаться на внешнем негативном фоне: индекс Мосбиржи направился к уровню в район 2100 пунктов, следует из данных Московской биржи. РЖД не нашли покупателя на 25,1 процента акций ГМК "Забайкалстальинвест"

Индекс Мосбиржи к 16.16 мск снижался на 1,69%, до 2123,37 пункта, долларовый индекс РТС терял 2,15%, до 1037,97 пункта.

"Российский фондовый рынок к середине сессии находился в минусе, продолжая обновлять локальные минимумы на фоне ухудшения внешних настроений и отсутствия внутренних драйверов роста", — отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Рынок перешел в режим пониженной торговой активности, поскольку приток новых денег на российский фондовый рынок, который доминировал на протяжении большей части 2022 года, фактически иссяк, считают аналитики "БКС Мир инвестиций".

"Новые деньги перестали поступать на российский рынок акций с начала ноября – рынок работает на ресурсах, накопленных в третьем квартале 2022 года. В течение последних нескольких недель мы наблюдали колебания потоков новых денег в пределах 1% от притока и 1% от оттока против среднего уровня совокупных длинных позиций. Напомним, что в течение большей части 2022 года притоки составляли 1,5-2,5% в месяц, после того как рынок вновь открылся в конце марта", — отмечают они.

"Однако текущая низкая активность и отсутствие новых денежных вливаний в рынок, похоже, становится новой нормой для рынка по мере того, как мы завершаем 2022 год", — заключают аналитики.

ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА

В лидерах снижения – акции "Русала" (-3,04%), "Русгидро" (-3,06%), расписки ЦИАН (-3,01%), акции "Норникеля" (-2,92%), обыкновенные акции "Мечела" (-2,87%), "Ренессанс страхования" (-2,76%), а также бумаги "Селигдара" (-2,47%), акции "Эн+ Групп" (-2,39%) и акции "Сегежи" (-2,37%).

Кроме того, теряют бумаги Сбербанка (привилегированные акции снижаются на 2,62%, его обыкновенные акции – на 2,11%%), а также акции "Новатэка" (-1,98%), "Лукойла" (-1,64%), "Роснефти" (-1,57%).

В лидерах роста – акции ТМК (+0,07%), обыкновенные акции группы "ГАЗ" (+0,43%), акции ОАК (+2,48%) и акции "Самолета" (+4,03%).

ПРОГНОЗЫ

Индексы Мосбиржи и РТС опустились к минимумам с начала ноября и второй половины октября соответственно, не находя позитивных драйверов в основных бумагах и ожидая объявления о возможных санкциях со стороны ЕС, отмечает Кожухова из "Велес Капитала". Поводов для масштабного оптимизма на российских биржах пока не наблюдается, добавляет она.

При отсутствии негативных геополитических новостей российский рынок может отыграть просадку за счет продолжения ослабления рубля и роста цен на энергоносители и попытаться вернуться выше уровня 2150 пунктов, полагает Анна Буйлакова из ГК "Финам".