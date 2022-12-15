Акции "Норникеля" продолжили падать после объявления американских санкций
Акции "Норникеля" продолжили падать на три процента после объявления санкций США
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МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Акции "Норникеля", дешевевшие в течение четверга в ожидании введения санкций против одного из основных владельцев компании Владимира Потанина, практически не отреагировали на факт их объявления властями США, не стали реагировать и малоликвидные акции Росбанка, который сам попал под американские санкции, свидетельствуют данные Московской биржи.
К 18.40 мск акции "Норникеля" подешевели на 3,1%, Росбанка — на 0,4%.
США в четверг объявили о введении санкций против Потанина, а также Росбанка, однако "Норникель" не попал под санкции. Накануне о том, что такие санкции будут введены, написала газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских официальных лиц.
https://1prime.ru/Stocks/20221215/839190295.html
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