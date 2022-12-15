МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Акции "Норникеля", дешевевшие в течение четверга в ожидании введения санкций против одного из основных владельцев компании Владимира Потанина, практически не отреагировали на факт их объявления властями США, не стали реагировать и малоликвидные акции Росбанка, который сам попал под американские санкции, свидетельствуют данные Московской биржи. Акции "Норникеля" падают на новостях о возможных санкциях против Потанина

К 18.40 мск акции "Норникеля" подешевели на 3,1%, Росбанка — на 0,4%.

США в четверг объявили о введении санкций против Потанина, а также Росбанка, однако "Норникель" не попал под санкции. Накануне о том, что такие санкции будут введены, написала газета Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских официальных лиц.