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Российский рынок акций в четверг снизился
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Российский рынок акций в основную сессию четверга упал на 1,53%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии опустился на... ПРАЙМ, 15.12.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 15 декабря — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию четверга упал на 1,53%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии опустился на 1,53%, до 2126,80 пункта, долларовый РТС — на 1,77%, до 1042,01 пункта.