МОСКВА, 15 декабря — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию четверга упал на 1,53%, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций продолжил падение в четверг

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии опустился на 1,53%, до 2126,80 пункта, долларовый РТС — на 1,77%, до 1042,01 пункта.