МОСКВА, 15 декабря — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций упал в четверг на фоне ухудшения конъюнктуры мировых торговых площадок после недавнего решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке, следует из данных Мосбиржи и комментариев экспертов. Российский рынок акций в четверг снизился

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии опустился на 1,53%, до 2126,80 пункта, долларовый РТС — на 1,77%, до 1042,01 пункта.

С 19.00 до 23.50 мск на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой динамика индекса почти не изменилась.

РЫНОК ПОД ДАВЛЕНИЕМ

На российском фондовом рынке в четверг преобладали негативные настроения, соответствующие состоянию конъюнктуры мировых бирж.

"На отечественном рынке акций сегодня нет причин для оптимизма – внешний фон складывается весьма неблагоприятный с учетом тягостного осадка от очередного агрессивного шага по монетарному ужесточению со стороны ФРС", — комментирует Зарина Саидова из ФГ "Финам".

В среду американский центробанк ожидаемо повысил базовую процентную ставку на 50 базисных пунктов, до уровня 4,25-4,5% годовых. При этом в рамках пресс-конференции глава регулятора Джером Пауэлл заявил, что ФРС считает целесообразным сохранение ставки на высоком уровне до тех пор, пока снижение инфляции не окажется стабильным и устойчивым.

На таком фоне индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) к 21.19 мск растет на 1%, до 104,8 пункта, сигнализируя о резком охлаждении аппетита к риску. Рынок нефти падает на 1,1% до 81,8 доллара за баррель сорта Brent. Западные фондовые индексы падают на 0,9-3,3%.

В лидерах падения цены среди российских бумаг оказались акции НМТП (-3,1%), Норникеля (-2,7%), ИСКЧ (-3%), "Полюса" (-2,6%).

Акции ТМК (-0,5%) не удержались в плюсе, несмотря на сообщения о том, что совет директоров Трубной металлургической компании рекомендовал выплатить дивиденды по итогам девяти месяцев 2022 года в размере 6,78 рубля на акцию, внеочередное собрание акционеров рассмотрит этот вопрос 20 января 2023 года.

Выросли акции девелоперов: ПИКа (+3,7%), "Самолета" (+3,7%), ЛСР (+1,3%), расписки "Эталона" (+0,5%) – на заявлениях президента РФ Владимира Путина по вопросам ипотеки. В частности, льготная ипотека будет продлена до 1 июля 2024 года с увеличением ставки до 8%, семейная ипотека под 6% будет распространена на семьи, в которых два ребенка не достигли 18 лет. Россия будет сворачивать механизмы льготной ипотеки, но будет делать это плавно, сказал президент.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индексы Мосбиржи и РТС по сравнению с западными площадками показывали сдержанное снижение, но все же об оптимизме на "широком рынке" речи не шло, отмечает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"В пятницу состоится заседание ЦБ РФ, итоги которого могут оказаться нейтральными как для рынка, так и для рубля", — добавляет она.

Базовый прогноз по решению ЦБ РФ – сохранение ключевой ставки на текущем уровне 7,5% годовых, отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Такое решение в целом будет нейтральным для рублевых активов. С учетом фактора пятницы и общей локальной слабости нашего рынка шансы на формирование отскока цен вверх завтра не очень велики, возможна консолидация на текущих уровнях. По нашим оценкам, 16 декабря индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2085-2185 пунктов", — добавляет он.