МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу снижается по основным индексам на негативном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи. Акции "Норникеля" продолжили падать после объявления американских санкций

Индекс Мосбиржи к 10.02 мск снижался на 0,47% — до 2116,78 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,73%, до 1034,41 пункта.