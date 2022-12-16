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2022
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Российский рынок акций опускается в последний день торговой недели
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Российский рынок акций в пятницу снижается по основным индексам на негативном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.02 мск снижался на 0,47% — до... ПРАЙМ, 16.12.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу снижается по основным индексам на негативном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.02 мск снижался на 0,47% — до 2116,78 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,73%, до 1034,41 пункта.