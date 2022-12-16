МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций днем в пятницу мало меняется перед решением Банка России по ключевой ставке, следует из данных Московской биржи. Toshiba ведет переговоры о продаже своих акций

Индекс Мосбиржи к 13.12 мск рос на 0,01%, до 2126,95 пункта, долларовый индекс РТС терял 0,53%, до 1036,45 пункта. В начале торгов индекс Мосбиржи снижался на 0,5%.

ЦБ РФ в 13.30 объявит решение по ключевой ставке. Большинство опрошенных РИА Новости аналитиков считает, что регулятор на фоне туманных инфляционных перспектив второй раз подряд сохранит ключевую ставку без изменений — на уровне 7,5% годовых.

"Внешний фон к сегодняшнему дню сложился негативным… Мировые рынки капитала настроены минорно", — комментирует внешний фон аналитик УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев.

"Вполне ожидаемо мы снова топчемся у "новых ворот" и смотрим на западные рынки, где по итогам торгов всё вполне понятно", — отмечает Роман Блинов из ИК "Русс-Инвест". Основные игроки в Нью-Йорке крайне эмоционально восприняли всё то, что было понятно и так, а то, что ФРС США уже не скрывает своих оценок инфляции и даже переписало уровень общего ожидания вверх, явно витало в воздухе уже давно, считает он.

"Просто все думали, что это сказки про крайне высокую инфляцию, которая уже имеет все шансы трансформироваться в долгосрочную проблему для экономики Америки и всего мирового рынка. Все думали, что повторение семидесятых годов просто невозможно и всё очень быстро встанет на свои места, ан нет", — добавляет аналитик.

ЛИДЕРЫ СНИЖЕНИЯ И РОСТА

В лидерах роста – акции "Русгидро" (+1,76%), "Северстали" (+1,53%), "Русснефти" (+1,35%0, "Интер РАО" (+1,33%), МТС (+1,18%), а также акции "Газпрома" (+1,02%), префы "Сбербанка" (+1,01%) и акции "Белуги" (+1%).

Акции "Фосагро" снижаются на 2,92% на фоне дивидендной отсечки.

"С пятницы начинаются дивидендные отсечки ("Фосагро"), а в январе ожидаются выплаты на общую сумму 1,4 триллиона рублей", — комментируют аналитики инвестбанка "Синара".

Также в лидерах снижения – акции "Polymetal" (-1,94%), девелопера "Самолет" (-1,11%), ДВМП (-1,11%), "Юнипро" (-0,77%), расписки ЦИАНа (-0,71), а также бумаги "Селигдара" (-0,69%) и обыкновенные акции "Сегежи" (-0,56%).

ПРОГНОЗЫ

"Уже на следующей неделе мы можем увидеть биржевой индикатор (индекс Мосбиржи – ред.) на отметке 2000 пунктов, что представляется неплохой точкой для входа, если рассчитывать на дальнейшее восстановление цен на нефть и реинвестиции значительной части дивидендов", — считают аналитики инвестбанка "Синара".

"Сегодня же индекс РТС будет смотреть, что именно происходит в валютной секции Московской биржи, и к данной минуте значение индекса РТС сопоставимо с вчерашними цифрами. Актуальное значение индекса составляет уровень в 1 035 пунктов. При этом индекс Московской биржи торгуется несколько оптимистичнее", — говорит Блинов из ИК "Русс-Инвест".