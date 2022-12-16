МОСКВА, 16 декабря — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию пятницы поднялся на 0,28%, но за неделю упал на 2%, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций опускается в последний день торговой недели

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии опустился на 0,28%, до 2132,75 пункта, долларовый РТС снизился на 0,32%, до 1038,63 пункта.

Разница в динамике индексов объясняется ростом доллара на 35 копеек, до 64,7 рубля.

По итогам недели индекс Мосбиржи упал на 2,07%, РТС – на 5,5%.