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Российский рынок акций вырос в пятницу, но упал за неделю
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Российский рынок акций в основную сессию пятницы поднялся на 0,28%, но за неделю упал на 2%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной... ПРАЙМ, 16.12.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 16 декабря — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию пятницы поднялся на 0,28%, но за неделю упал на 2%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии опустился на 0,28%, до 2132,75 пункта, долларовый РТС снизился на 0,32%, до 1038,63 пункта.
Разница в динамике индексов объясняется ростом доллара на 35 копеек, до 64,7 рубля.
По итогам недели индекс Мосбиржи упал на 2,07%, РТС – на 5,5%.