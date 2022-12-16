МОСКВА, 16 декабря — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций повысился в пятницу после ощутимого падения в предыдущие дни, следует из данных торгов и комментариев экспертов. Российский рынок акций вырос в пятницу, но упал за неделю

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии поднялся на 0,28%, до 2132,75 пункта, долларовый РТС снизился на 0,32%, до 1038,63 пункта.

Разница в динамике индексов объясняется ростом доллара на 35 копеек, до 64,7 рубля.

По итогам недели индекс Мосбиржи упал на 2,07%, РТС – на 5,5%.

С 19.00 до 23.50 мск на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой индекс практически не изменил динамику.

РЫНОК В БОКОВИКЕ

На российском фондовом рынке в пятницу преобладали осторожные коррекционные настроения: после ощутимого падения в предыдущие дни рынок попытался стабилизироваться.

"Российский рынок всю неделю торговался под давлением негативных факторов, в том числе в ожидании девятого пакета санкций со стороны ЕС. Также российский рынок торговался в фарватере с зарубежными площадками, которые в середине недели показали резкое снижение", — комментирует Дмитрий Постоленко из УК "Первая".

"Стабилизационная динамика отечественных акций перед выходными проявилась, несмотря на снижение цен на нефть и "фактор пятницы". Такой картине торгов могли способствовать ослабление рубля и сформировавшаяся за неделю техническая перепроданность акций, толкнувшая инвесторов к покупкам", — считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) к 20.30 мск символически растет на 0,01%, до 104,6 пункта, сигнализируя о подавленном аппетита к риску. Рынок нефти падает на 2,1% до 79,5 доллара за баррель сорта Brent. Западные фондовые индексы падают на 0,7-1,6%.

В лидерах падения цены среди российских бумаг оказались акции "Фосагро" (-3%), ЛСР (-1,7%), Polymetal (-0,9%), "Яндекса" (-0,7%). Выросли акции ДВМП (+5,1%), МТС (+2,3%), расписки Qiwi (+2,3%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Индексы Мосбиржи и РТС к вечеру восстановились от минимумов дня, оставаясь в зоне краткосрочной перепроданности, что может помочь им развить восходящую коррекцию на следующей неделе, считает Елена Кожухова из ИК "Велес Капитал".

"В понедельник в последний день с дивидендами за 2021 год и 9 месяцев 2022 года можно будет купить акции "Лукойла" с внушительной совокупной доходностью около 17%, а собрание акционеров "Газпром нефти" должно одобрить промежуточные дивиденды за 2022 год. Принятый на этой неделе 9-й пакет санкций ЕС не оказал значительного влияния на настроения и, значит, воздействие данного негативного фактора на рынок в ближайшие дни может ослабнуть", — добавляет она.

Будущая неделя может оказаться финальной активной в 2022 году, когда еще возможны относительно заметные ценовые движения, рассчитывает Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Даже если конъюнктура рынков будет благоприятной для рублевых активов, индексу Мосбиржи будет непросто дотянуться до 2200 пунктов. В том числе по причине дивидендного гэпа в акциях "Лукойла" во вторник, который в моменте отберет у индекса Мосбиржи, по нашим оценкам, порядка 50 пунктов. По нашим оценкам, 19 декабря индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2085-2185 пунктов", — добавляет он.