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2022
https://1prime.ru/Stocks/20221219/839222923.html
Акции на Мосбирже падают в начале торговой недели
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Российский рынок акций в понедельник слабо снижается по индексу Мосбиржи и сильнее по РТС на фоне ослабления рубля к доллару, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к... ПРАЙМ, 19.12.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций в понедельник слабо снижается по индексу Мосбиржи и сильнее по РТС на фоне ослабления рубля к доллару, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.02 мск снижался на 0,1%, до 2130,55 пункта, долларовый индекс РТС терял 0,78%, до 1030,57 пункта.
Доллар дорожает к рублю в текущий момент на 50 копеек, до 65,15 рубля.