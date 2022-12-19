МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций в понедельник слабо снижается по индексу Мосбиржи и сильнее по РТС на фоне ослабления рубля к доллару, следует из данных Московской биржи. Фондовые биржи АТР снижаются

Индекс Мосбиржи к 10.02 мск снижался на 0,1%, до 2130,55 пункта, долларовый индекс РТС терял 0,78%, до 1030,57 пункта.

Доллар дорожает к рублю в текущий момент на 50 копеек, до 65,15 рубля.