2022-12-19T17:09:15+03:00
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2022
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Акции на Мосбирже прибавляют 0,3 процента
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Российский рынок акций в понедельник вечером перешел к повышению и прибавляет 0,3%, следует из данных торгов. Рублёвый индекс Мосбиржи к 17.00 мск повышался на 0,27%, до 2138,56... ПРАЙМ, 19.12.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций в понедельник вечером перешел к повышению и прибавляет 0,3%, следует из данных торгов.
Рублёвый индекс Мосбиржи к 17.00 мск повышался на 0,27%, до 2138,56 пункта, долларовый РТС падал на 3,43%, до 1003,04 пункта. В понедельник индекс Мосбиржи максимально опускался до 2109,56 пункта.
Разница в динамике индексов обусловлена ростом доллара на 2,5 рубля до 67,15 рубля.
В лидерах роста цены среди "голубых фишек" на Московской бирже — бумаги "Роснефти" (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (+1,3%), растут бумаги Сбербанка (+0,6%) и металлургов (на 2,7-4,4%).