МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций в понедельник вечером перешел к повышению и прибавляет 0,3%, следует из данных торгов. Акционерные общества смогут избирать совет директоров на три года

Рублёвый индекс Мосбиржи к 17.00 мск повышался на 0,27%, до 2138,56 пункта, долларовый РТС падал на 3,43%, до 1003,04 пункта. В понедельник индекс Мосбиржи максимально опускался до 2109,56 пункта.

Разница в динамике индексов обусловлена ростом доллара на 2,5 рубля до 67,15 рубля.

В лидерах роста цены среди "голубых фишек" на Московской бирже — бумаги "Роснефти" (+1,4%), "Сургутнефтегаза" (+1,3%), растут бумаги Сбербанка (+0,6%) и металлургов (на 2,7-4,4%).