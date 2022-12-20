МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Московская биржа планирует в первом квартале 2023 года запустить внебиржевые торги акциями, сказал на встрече с журналистами директор департамента рынка акций биржи Борис Блохин. "Билайн" стал акционером разработчика продуктов дистанционного образования

"Ориентировочно в первом квартале 2023 года мы планируем запустить систему внебиржевых торгов акциями. Она уже опробована на фондовом рынке на облигациях, поэтому мы будем расширять инструментарий. Она будет реализована на текущих торговых технологиях фондового рынка и не потребует от участников отдельного подключения или софта", — сказал он.

По его словам, сначала биржа планирует подключить несколько десятков ценных бумаг — это компании, относящиеся к среднему бизнесу или даже некоторые крупные, которые не находятся в листинге.

"Вы знаете, у нас есть система MOEX Board, в которую включены несколько сотен акций компаний. Сейчас такую внебиржевую систему мы хотим перезапустить. Чтобы и эмитентам, и инвесторам было проще, чтобы они забирали из реестров свои внебиржевые бумаги, имели все на брокерском счёте, могли приобрести и продать их. Единственное — приобретение будет возможно только для инвесторов со статусом квалифицированного инвестора, потому что бумаги будут находиться вне листинга", — сказал Блохин.

"Это акции российских публичных компаний, но они не в листинге. По сути, это такой же биржевой стакан, где участники видят заявки на покупку и продажу. Юридически эти сделки будут являться внебиржевыми, а клиринг будет проходить через центрального контрагента. То есть никаких проблем с точки зрения лимитов и надежности не будет", — уточнил директор департамента.

"Есть огромный пласт компаний, которые не получили листинг по ряду причин, но при этом у них есть акционеры. Они могут захотеть купить или продать их. Сейчас им надо либо взаимодействовать с регистратором, либо заниматься скупкой и ездить по регионам. Второй вариант — торговая технология, где любой инвестор, заходя в своё стандартное мобильное приложение, может увидеть помимо инструментов, которые находятся в листинге, инструменты, которые находятся вне листинга", — заключил он.