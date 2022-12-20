МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций продолжает снижение и теряет около 1% на фоне падения акций "Лукойла", при этом заметно растут бумаги экспортеров на фоне слабеющего рубля, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Мосбиржа вернется к вопросу запуска утренних торгов на рынке акций

Индекс Мосбиржи к 15.47 мск снижался на 0,98%, до 2109,12 пункта, долларовый индекс РТС терял 2,8%, до 963,67 пункта.

Доллар к текущему моменту растет на 1,22 рубля, до 68,94 рубля.

"Дивидендный разрыв в акциях "Лукойла" (-11,7%), вес которых в индексе составляет почти 15%, тащит вниз индекс Мосбиржи, хотя большинство эмитентов в составе индекса и показывают положительную динамику", — отмечает Ксения Лапшина из ГК "Финам".

"Второй день подряд продолжается стремительное ослабление рубля, курс доллара во вторник пробил отметку 69 рублей, а курс евро – 74 рубля. Таким образом, рубль ослаб до уровня начала мая по обеим валютным парам. На этом фоне долларовый индекс РТС находится под давлением", — также указывает аналитик.

Российский фондовый рынок к середине сессии находился в минусе, но отступил от минимумов дня благодаря повышению отдельных эмитентов и улучшению настроений за рубежом, отмечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Акции "Лукойла" к текущему моменту дешевеют на 11,94%, до 4073 рубля, а с утра максимально падали в цене на 16,04%, до 3883,5 рубля на фоне дивидендной отсечки по бумагам компании.

В лидерах падения цены на Московской бирже также бумаги ДВМП (-1,85%), "Аэрофлота" (-0,5%), "Алросы" (-0,7%).

При этом, по мнению Лапшиной из "Финама", "ослабление рубля играет на руку металлургам и экспортерам", которые сегодня в лидерах роста: бумаги "Мечела" (обыкновенные акции поднимаются на 4,53%, привилегированные — на 4,44%), акции "Русала" (+3,79%), ММК (+3,11%), НЛМК (+2,21%), "Эн+ Групп" (+4,22%), Polymetal (+3,81%), "Полюса" (+3,15%).

Также хорошо подрастают акции Мосбиржи (+3,83%) на фоне того, что площадка активно расширяет список торгуемых инструментов, планирует запустить внебиржевые торги акциями и торги новыми валютами дружественных стран.

ПРОГНОЗЫ

Вероятно, индекс Мосбиржи сегодня завершит торги вблизи текущих значений, считает Лапшина из ГК "Финам".

"Индексы Мосбиржи и РТС достигли очередных минимумов с октября, но отвоевали существенную часть позиций благодаря отдельным эмитентам. Отступление от минимумов до конца сессии может получить продолжение в случае улучшения настроений в США. Долларовый РТС при этом образовал разрыв, для закрытия которого ему придется подняться к 980 пунктам", — говорит Кожухова из "Велес Капитала".