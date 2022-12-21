УЛАН-БАТОР, 21 дек — ПРАЙМ. Заместитель министра финансов Монголии в 2010 – 2012 годах, исполнительный директор финансовой группы ARD Ганхуяг Чулуун в интервью РИА Новости высказался за приватизацию крупных компаний страны и раздачу их акций всем гражданам страны, а вопрос привлечения денег и IPO за рубежом временно отложить. Монголия создаст электронную биржу для торговли углем

Финансист дал интервью РИА Новости в преддверии назначенных на 21 декабря слушаний в парламенте Монголии по делу о масштабных хищениях при экспорте каменного угля. Сообщения о злоупотреблениях вызвали массовые акции протеста, которые на протяжении двух недель проходят перед Дворцом правительства в Улан-Баторе. По разным данным монгольских СМИ, сумма ущерба составляет от 1,8 до 13 миллиардов долларов. Ранее заместитель руководителя следственного отдела Агентства по борьбе с коррупцией Монголии заявил, что экс-президент страны Халтмаагийн Баттулга, семь депутатов и губернатор связаны с делом о хищении угля в стране. Министр экономического развития Монголии Хурэлбаатар Чимэд 19 декабря сообщил в своем аккаунте в Twitter, что Халтмаагийн Баттулга покинул страну. Как сообщил портал Isee, Баттулга получил разрешение следователя Агентства по борьбе с коррупцией на лечение в Республике Корея.

Ганхуяг Чулуун считает, что богатство от поставок меди и угля должно достаться всем монголам.

"Я хотел бы, чтобы правительство распределило определенный процент компаний Эрдэнэт и ЭТТ среди 3,4 миллиона живущих сегодня монголов", — заявил он.

"Я вижу, что в нашей системе управления государственным имуществом произойдут большие изменения. Управление госимуществом станет прозрачным, будут созданы фонды благосостояния, о которых говорили многие годы. Будет усилена приватизация государственных компаний. Судя по всему, сдвинется вопрос регистрации акций компании "Эрдэнэс Таван-Толгой" (государственная угледобывающая компания – ред.), чтобы раздать их гражданам… Кроме того, считаю, станет ясной судьба 30-40 стратегически важных месторождений и государственных промышленных объектов, таких как Эрдэнэт и Монголсортцветмет. Считаю, что это будет иметь позитивные последствия для нашей экономики."

"До нового года права, которые нарушались много лет, должны быть восстановлены, а имущество должно перейти к народу" — заявил финансист. Монголия стала одним из лидеров по закупкам российского пива

"Вопрос привлечения денег и IPO за рубежом следует отложить в сторону —это можно сделать позже после передачи собственности монголам, которые являются владельцами богатства. Как человек, работающий на фондовом рынке, я считаю, что после регистрации акций на монгольском фондовом рынке придут иностранные инвесторы, которые будут конкурировать друг с другом, увеличивая стоимость компаний", — сказал он.

Ганхуяг Чулуун считает, что приватизация очень важна для того, чтобы устранить систему хищений государственного имущества:

"Компании будут прибыльными только в том случае, если будут переданы (в частные руки – ред.). За ними будет наблюдать Комиссия по финансовому регулированию, совет директоров будет работать самостоятельно, а лучшие управленческие команды будут размещены в государственных компаниях для правильной работы под пристальным контролем. Когда эти компании станут прибыльными, цены на их акции возрастут. Таким образом, деньги будут циркулировать в руках граждан".

Финансист также предложил перевести все прибыльные государственные компании в фонд благосостояния, который должен работать, как пенсионный фонд и обеспечивать будущее тех, кто выходит на пенсию.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.