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Российский рынок акций поднимается утром в среду
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Российский рынок акций растет в начале торгов на 0,8% по индексу Мосбиржи, при этом снижается по РТС на фоне ослабления рубля к доллару, следует из данных Московской биржи. Индекс... ПРАЙМ, 21.12.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет в начале торгов на 0,8% по индексу Мосбиржи, при этом снижается по РТС на фоне ослабления рубля к доллару, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.04 мск рос на 0,77%, до 2135,8 пункта, долларовый индекс РТС снижался 1,03%, до 957,23 пункта.
Доллар к текущему моменту растет на 1,4 рубля, до 70,28 рубля.