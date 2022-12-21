МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет в начале торгов на 0,8% по индексу Мосбиржи, при этом снижается по РТС на фоне ослабления рубля к доллару, следует из данных Московской биржи. В Монголии предложили раздать населению акции крупнейших предприятий

Индекс Мосбиржи к 10.04 мск рос на 0,77%, до 2135,8 пункта, долларовый индекс РТС снижался 1,03%, до 957,23 пункта.

Доллар к текущему моменту растет на 1,4 рубля, до 70,28 рубля.