МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций умеренно повышается, преимущественно растут в цене акции нефтегазового сектора, а в бумагах металлургов началась фиксация прибыли, дальнейшие перспективы зависят от курса рубля, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитика. Российский рынок акций поднимается утром в среду

Индекс Мосбиржи к 10.51 мск растёт на 0,38%, до 2127,49 пункта, долларовый индекс РТС теряет 1,74%, опускаясь до 950,45 пункта. Курс доллара к текущему моменту растет на 1,63 рубля, до 70,50 рубля.

В частности, дорожает ряд акций нефтегазового сектора: акции "Газпром нефти" на 0,52%, "Лукойла" — на 0,1%, "Роснефти" — на 0,26%, префы "Транснефти" — на 0,17%, обыкновенные акции "Башнефти" — на 0,65%, акции "Новатэка" — на 0,15%.

При этом акции "Норникеля" дешевеют на 0,3%, "Русала" — на 0,61%, "Северстали" — на 0,65%, обыкновенные акции "Мечела" — на 0,85%. В то же время этом сильнее рынка поднимаются котировки золотодобытчиков — "Полюса" (+2,06%) и Polymetal (+2,47%).

"Вероятность продолжения попыток роста на рынке существует. Как минимум, индекс Мосбиржи может попытаться вернуться к линии 50-дневной скользящей (технический показатель – ред.) около 2144 пункта. Однако этому способен помешать рубль, который оказался сильно перепродан в последнее время", — говорит Андрей Кочетков из "Открытие Research". Соответственно, если начнётся обратное движение курса рубля на фоне налогового периода, то под давлением окажутся акции экспортёров, считает он.

"Самое логичное, что российский рынок пока не живёт длинными трендами. Прибыль фиксируется при первой возможности. Бумаги экспортёров повышались в предыдущие дни на фоне ослабления рубля, но сам рубль уже крайне перепродан и может развернуться в любой момент. Соответственно, на рынке, где пока нет устойчивых перспектив, инвесторы фиксируют прибыль после двух-трёх дней роста", — уточнил эксперт.