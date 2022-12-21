МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Государственная нефтяная компания Объединенных Арабских Эмиратов ADNOC приобретает у компании Mubadala 24,9% акций австрийского нефтегазового концерна OMV, следует из пресс-релиза ADNOC. В Монголии предложили раздать населению акции крупнейших предприятий

"Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) и Mubadala Investment Company (Mubadala) сегодня объявили о сделке с участием OMV AG (OMV). В соответствии с соглашением, ADNOC приобретет у Mubadala 24,9% акций OMV. Финансовые детали сделки не разглашаются", — говорится в сообщении.

Эмиратская компания также увеличит свою долю в Borealis и Borouge, поскольку OMV владеет 75% акций Borealis.

Увеличение доли ADNOC в Borealis и Borouge расширяет ее портфель химических продуктов, указывается в релизе. Borealis владеет заводами по производству удобрений в центре важных растениеводческих регионов Австрии и Франции, а также является лидером на рынке меламина. Borouge — совместное предприятие ADNOC и Borealis, поставщик инновационных и дифференцированных полиолефиновых решений.

OMV — одна из крупнейших компаний в Австрии. Занимается разведкой и добычей углеводородов в Европе, на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также в Азиатско-Тихоокеанском регионе.