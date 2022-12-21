МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Автомобильный дилер "Автодом" рассчитывает выйти на IPO в 2023-2024 годах при благоприятной рыночной конъюнктуре, говорится в сообщении компании. Госдума расширила список оснований для применения "золотой акции"

"В 2023-2024 годах компания будет стремиться выйти на IPO, если внешние факторы и макроэкономика будут благоприятны для этого", — отметил автодилер.

В "Автодоме" также напомнили о планах на 2023 год: организовать промсборку в режиме CKD на производственных мощностях собственных предприятий. Как сообщал РИА Новости гендиректор компании Андрей Ольховский ранее в декабре, дилер рассчитывает завершить приобретение завода Mercedes-Benz в Подмосковье в течение месяца.

"Автодом" — крупный российский автодилер, специализирующийся на продажах и обслуживании автомобилей сегментов "премиум" и "люкс". Дилерская сеть насчитывает 27 центров и шоу-румов, в портфеле компании 13 мировых брендов: Aurus, BMW, BMW Motorrad, MINI, Lamborghini, Porsche, Audi, Mercedes-Benz, Volvo, Land Rover, Jaguar, Ducati и KTM.