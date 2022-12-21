МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ, Елена Лыкова. Российский рынок акций перешел к умеренному снижению по индексу Мосбиржи и теряет порядка 0,4%, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций умеренно повышается

Индекс Мосбиржи к 16.40 мск снижался на 0,42%, до 2110,54 пункта, долларовый индекс РТС терял 2,78%, до 940,38 пункта. Доллар к текущему моменту растет на 1,83 рубля, до 70,71 рубля.

Рост индекса Мосбиржи в первой половине торговой сессии обеспечили акции самой Московской биржи и золотодобывающих компаний, корректировались металлурги на волне фиксации прибыли; активность снизилась, говорит Андрей Кочетков из "Открытие Research".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции Мосбиржи растут на 4,98% на фоне сообщений о том, что Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Московской биржи) получил первую генеральную лицензию от европейского регулятора — министерства финансов Люксембурга, разрешающую разблокировку активов, которые были заморожены из-за санкций против НРД.

Повышается ряд акций нефтегазового сектора: акции "Газпром нефти" растут на 3,4%, "Роснефти" — на 0,04%, бумаги "Башнефти" (привилегированные акции растут на 0,37%, обыкновенные – на 0,87%), акции "Новатэка" — на 0,93%.

В то же время сильнее рынка поднимаются котировки золотодобытчиков — "Полюса" (+0,89%) и Polymetal (+0,9%).

При этом бумаги металлургов торгуются в минусе: акции ММК (-3,07%), НЛМК (-0,35%), ТМК (-0,35%), "Русала" (-3,26%), "Северстали" (-1,4%), бумаги "Мечела" (-префы снижаются на 1,15%, обыкновенные акции – на 1,31%). В то же время акции "Норникеля" растут на 0,09%.

"Слабость бумаг ММК берёт своё начало в предыдущий день, когда основной владелец и председатель совета директоров Виктор Рашников заявил, что вопрос о выплате дивидендов будет рассматриваться лишь после завершения СВО. На текущий момент возможностей выплат иностранным держателям акций нет", — комментирует Кочетков из "Открытие Research".

ПРОГНОЗЫ

"Российский рынок продолжает жить отдельными корпоративными историями и получает поддержку от девальвации рубля в контексте динамики экспортеров. Долларовый РТС при этом все ближе продвигается к ноябрьскому минимуму 906,88 пункта. Ситуация может измениться, если рубль достигнет локальных минимумов и начнет корректироваться", — замечает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

В рамках коррекции индекс Мосбиржи может продолжить попытки к росту, как минимум вернуться к отметке 2130–2140 пунктов, полагает Антон Кравченко из УК "Первая".

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Акции "Лукойла" к текущему моменту дешевеют на 11,94%, до 4073 рубля, а с утра максимально падали в цене на 16,04%, до 3883,5 рубля на фоне дивидендной отсечки по бумагам компании.

По мнению Лапшиной из "Финама", ослабление рубля играет на руку металлургам и экспортерам, которые сегодня в лидерах роста: бумаги "Мечела" (обыкновенные акции поднимаются на 4,53%, привилегированные — на 4,44%), акции "Русала" (+3,79%), ММК (+3,11%), НЛМК (+2,21%), "Эн+ Групп" (+4,22%), Polymetal (+3,81%), "Полюс" (+3,15%).

Также хорошо подрастают акции Мосбиржи (+3,83%) на фоне того, что площадка активно расширяет список торгуемых инструментов, планирует запустить внебиржевые торги акциями и торги новыми валютами дружественных стран.

В лидерах падения цены на Московской бирже также бумаги ДВМП (-1,85%), "Аэрофлота" (-0,5%), "Алросы" (-0,7%).

ПРОГНОЗЫ

Вероятно, индекс Мосбиржи завершит торги среды вблизи текущих значений, считает Лапшина из ГК "Финам".

"Индексы Мосбиржи и РТС достигли очередных минимумов с октября, но отвоевали существенную часть позиций благодаря отдельным эмитентам. Отступление от минимумов до конца сессии может получить продолжение в случае улучшения настроений в США. Долларовый РТС при этом образовал разрыв, для закрытия которого ему придется подняться к 980 пунктам", — говорит Кожухова из "Велес Капитала".