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2022
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Российский рынок акций снизился в среду
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Российский рынок акций в основную сессию среды снизился на 0,15%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию опустился на 0,15%, до 2116,13 пункта,... ПРАЙМ, 21.12.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию среды снизился на 0,15%, следует из данных Московской биржи.
Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию опустился на 0,15%, до 2116,13 пункта, долларовый РТС упал на 2,81%, до 940,03 пункта.
Разная динамика основных индексов объясняется ростом доллара на 2,1 рубля — до 70,98 рубля.