МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию среды снизился на 0,15%, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций поднимается утром в среду

Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию опустился на 0,15%, до 2116,13 пункта, долларовый РТС упал на 2,81%, до 940,03 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется ростом доллара на 2,1 рубля — до 70,98 рубля.