МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. "Северсталь" пока не планирует возвращаться к выплате дивидендов, однако руководство компании обсуждает этот вопрос, заявил начальник управления компании по коммуникациям и работе с инвесторами Владимир Залужский. "Северсталь" оценила выплату акциза на сталь в 25-30 процентов прибыли

"Точных сроков восстановления дивидендов пока нет, но вопрос обсуждается на уровне руководства", — сказал он, выступая на на вебинаре БКС "Акции Северстали: чего ждать инвестору?"

В последний раз "Северсталь" выплачивала дивиденды по итогам третьего квартала 2021 года — в размере 85,93 рубля на акцию. По итогам второго квартала 2021 года дивиденды составили 84,45 рубля на акцию, первого — 46,77 рубля на акцию.

Залужский добавил, что компания также не рассматривает возможность обратного выкупа акций. "Нет, вопрос buy back мы не рассматриваем. Дело не в том, что нам не нравится это как финансовый инструмент — это уменьшает ликвидность свободного денежного потока", — сказал он.

"Северсталь" попала под европейские ограничения после начала российской спецоперации на Украине. В частности, в санкционном списке ЕС оказался основной бенефициар компании Алексей Мордашов. Кроме того, один из санкционных пакетов Евросоюза запретил импорт ряда продукции из железа и стали, произведенной на территории России. В июле минфин США наложил блокирующие санкции на Мордашова и членов его семьи, а также принадлежащие им активы — компании "Северсталь", Nordgold и "Севергрупп".

"Северсталь" — одна из крупнейших в мире вертикально интегрированных сталелитейных и горнодобывающих компаний с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Основной бенефициар — Алексей Мордашов (76,85% акций). По итогам трех кварталов текущего года компания снизила выпуск стали по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 8% — до 7,967 миллиона тонн.