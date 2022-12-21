МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций закрыл основную торговую сессию среды в минусе, следует из данных торгов. Российский рынок акций снизился в среду

Рынок оставался под давлением внутренних негативных факторов и проигнорировал некоторое улучшение настроений на внешних площадках, отмечают эксперты.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию опустился на 0,15% — до 2116,13 пункта, долларовый РТС упал на 2,81% — до 940,03 пункта.

Более сильное падение РТС объясняется ростом доллара на 2,1 рубля — до 70,98 рубля.

С 19.00 до 23.50 мск на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой индекс несколько ускорил снижение.

ПОД ДАВЛЕНИЕМ

Большинство российских акций в среду демонстрировали умеренное понижение.

"В среду российский рынок оставался под давлением внутренних негативных факторов, связанных с новыми санкциями ЕС и ценовыми ограничениями на энергоресурсы со стороны ЕС. При этом игроки игнорировали то, что на глобальных рынках наблюдалось улучшение настроений, а нефть завершила торги в плюсе более чем на 2%", — комментирует Дмитрий Постоленко из УК "Первая".

Западные фондовые индексы вечером росли на 1,4-2%. Нефть сорта Brent к 20.33 мск дорожала на 2,5% — до 82 долларов за баррель.

Минэнерго США зафиксировало, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю, завершившуюся 16 декабря, сократились на 5,9 миллиона баррелей, или на 1,4% — до 418,2 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения запасов лишь на 1,7 миллиона баррелей. При этом запасы нефти в стратегическом резерве США упали до минимума с декабря 1983 года, составив 378,6 миллиона баррелей.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) вечером повышался на 0,4%, до 104,4 пункта.

По итогам основных торгов на Московской бирже больше всего снизились бумаги VK (-3%), ММК (-3%), "Русала" (-2,9%), НМТП (-2,6%), "Северстали" (-2,2%).

В лидеры вышли акции Московской биржи (+4,9%), ЛСР (+3%), бумаги ЦИАНа (+2,6%), Qiwi (+2,2%), ИСКЧ (+1,6%).

ПРОГНОЗЫ

На российском рынке сказывается приближение новогодних праздников: часть инвесторов предпочитает отложить покупки до начала следующего года, опасаясь какого-либо внешнерыночного или геополитического негатива в первые январские дни, рассуждает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Завтра картина торгов на российском рынке вряд ли претерпит кардинальные изменения, возможны выборочные покупки. По нашим оценкам, 22 декабря индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2075-2175 пунктов", — прогнозирует он.

В свою очередь Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global ожидает, что индекс Мосбиржи в четверг будет двигаться в диапазоне 2050–2150 пунктов.