МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. АКЦИИ ВТБ УСИЛИЛИ РОСТ С 0,4% И ПОДНИМАЮТСЯ БОЛЬШЕ ЧЕМ НА 4% НА НОВОСТЯХ О ПОКУПКЕ БАНКА "ОТКРЫТИЕ" — ДАННЫЕ ТОРГОВ
Новость дополняется
https://1prime.ru/Stocks/20221222/839266012.html
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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. АКЦИИ ВТБ УСИЛИЛИ РОСТ С 0,4% И ПОДНИМАЮТСЯ БОЛЬШЕ ЧЕМ НА 4% НА НОВОСТЯХ О ПОКУПКЕ БАНКА "ОТКРЫТИЕ" — ДАННЫЕ ТОРГОВ
Новость дополняется
https://1prime.ru/Stocks/20221222/839266012.html
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