2022-12-22T12:40:43+03:00

2022-12-22T12:40:43+03:00

2022-12-22T12:40:43+03:00

2022

https://1prime.ru/Stocks/20221222/839266012.html

Акции ВТБ растут более чем на четыре процента

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https://россиясегодня.рф

АКЦИИ ВТБ УСИЛИЛИ РОСТ С 0,4% И ПОДНИМАЮТСЯ БОЛЬШЕ ЧЕМ НА 4% НА НОВОСТЯХ О ПОКУПКЕ БАНКА "ОТКРЫТИЕ" — ДАННЫЕ ТОРГОВ Новость дополняется ПРАЙМ, 22.12.2022

акции, рынки, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60