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Российский рынок акций вырос в четверг
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Российский рынок акций в основную сессию четверга повысился на 0,32%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию поднялся на 0,32%, до 2122,91 пункта,... ПРАЙМ, 22.12.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию четверга повысился на 0,32%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию поднялся на 0,32%, до 2122,91 пункта, долларовый РТС вырос на 3,16%, до 969,70 пункта.
Разная динамика основных индексов объясняется падением доллара на 2,17 рубля, до 68,83 рубля.