МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию четверга повысился на 0,32%, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций открыл торги ростом

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию поднялся на 0,32%, до 2122,91 пункта, долларовый РТС вырос на 3,16%, до 969,70 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется падением доллара на 2,17 рубля, до 68,83 рубля.