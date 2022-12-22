МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в основную торговую сессию четверга умеренно повысился на фоне резкого отскока рубля вверх, следует из данных торгов. Российский рынок акций вырос в четверг

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию поднялся на 0,32%, до 2122,91 пункта, долларовый РТС вырос на 3,16%, до 969,70 пункта.

Разная динамика основных индексов объясняется падением доллара на 2,17 рубля, до 68,83 рубля.

С 19.00 до 23.50 на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой не отмечается существенного изменения ценовой динамики против закрытия.

РЫНОК НАШЕЛ ОПОРУ

Большинство российских акций в четверг демонстрировали умеренно-повышательную тенденцию.

"Российский рынок акций в четверг попытался вновь развить отскок, пользуясь ростом цен на нефть и слабостью рубля. Впрочем, ближе к концу сессии рубль резко укрепился, что лишило покупателей большей части дневной инициативы", — комментирует Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Западные фондовые индексы вечером падали на 0,4-2,7%. Стоимость нефти к 19.27 мск также ушла в минус и теряла 0,1% до 82,1 доллара за баррель сорта Brent.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышался на 0,2% до 104,4 пункта. Эта динамика сигнализирует о пониженном спросе на рисковые активы.

В лидерах роста цены в основные торги на Московской бирже оказались бумаги Qiwi (+4,1%), бумаги "Самолета" (+2,4%), "Газпром нефти" (+1,9%), X5 (+1,8%).

Акции ВТБ (+3%) отыграли ростом сообщения о том, что ЦБ РФ заключил соглашение о продаже ВТБ банка "Открытие" до конца года за 340 миллиардов рублей, которые будут оплачены денежными средствами в размере 233,1 миллиарда рублей и облигациями федерального займа на 106,9 миллиарда рублей.

Упали бумаги ЦИАНа (-4,2%), ДВМП (-3%), Московской биржи (-2,2%) и Polymetal (-1,3%).

ПРОГНОЗЫ

Российский рынок акций в пятницу продолжит движение в формате боковой консолидации, рассчитывает Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Фактор пятницы, актуальный в условиях сложной геополитики, прибавит сдержанности в настроениях участников торгов. По нашим оценкам, 23 декабря индекс Мосбиржи будет формироваться в пределах 2075-2175 пунктов", — добавляет он.

Индекс Мосбиржи в ходе сессии этой пятницы способен сместиться в диапазон 2100–2200 пунктов, считает Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global.