МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Акции Tesla опускаются до минимума с сентября 2020 года, падают на 8%, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы реагируют на новости о сокращении производства электромобилей в Шанхае, следует из комментариев эксперта. Доллар на Мосбирже завершил торги ростом до 70,4 рубля

По состоянию на 19.27 мск акции Tesla падали на 8,27%, до 112,97 доллара за бумагу. В последний раз бумаги Tesla торговались на таком низком уровне в сентябре 2020 года.

Агентство Рейтер сообщало во вторник, что в январе 2023 года Tesla планирует продолжить ранее начатое сокращение производства электромобилей на заводе в Шанхае.

Ранее СМИ сообщали, что падение акций Tesla происходит из-за опасений инвесторов о том, что глава компании Илон Маск будет в ущерб компании Tesla уделять больше внимания приобретенной им соцсети Twitter. Кроме того, сообщалось о том, что Tesla приостанавливает набор новых сотрудников и планирует новый раунд увольнений.

"Мы считаем, что доля компании на рынке прошла свой пик, и опасения по поводу чрезмерной зависимости компании от Китая в плане прибыли, а также сокращение производства оказывают давление на акции", — сказал агентству Блумберг аналитик компании Cowen Джеффри Осборн (Jeffrey Osborne).

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler.