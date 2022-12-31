НЛМК решил не выплачивать дивиденды за девять месяцев
Акционеры группы НЛМК решили не выплачивать дивиденды за девять месяцев 2022 года
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МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Акционеры группы "Новолипецкий металлургический комбинат" вопреки решению совета директоров решили не выплачивать дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 года, сообщает компания.
"На состоявшемся 31 декабря 2022 года внеочередном общем собрании акционеры ПАО "НЛМК" не утвердили выплату рекомендованных советом директоров дивидендов за 9 месяцев 2022 года", — говорится сообщении.
Ранее совет директоров компании рекомендовал дивиденды в размере 2,6 рубля на акцию за 9 месяцев 2022 года.
Обыкновенные акции НЛМК, free-float которых составляет 20,7%, торгуются на Московской бирже, глобальные депозитарные акции — на Лондонской фондовой бирже. Акционерный капитал компании разделен на 5 993 227 240 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 российский рубль.
Группа НЛМК — вертикально интегрированная металлургическая компания, ведущий российский производитель стали и проката с высокой добавленной стоимостью. Производственные активы расположены в России, Европе и США. По итогам 2021 года НЛМК увеличил выпуск стали на 10% — до 17,4 миллиона тонн. Основному бенефициару НЛМК Владимиру Лисину через офшорную структуру Fletcher Group принадлежит около 79,3% его акций.
https://1prime.ru/Stocks/20221231/839368915.html
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