МОСКВА, 31 дек — ПРАЙМ. Акционеры группы "Новолипецкий металлургический комбинат" вопреки решению совета директоров решили не выплачивать дивиденды по итогам 9 месяцев 2022 года, сообщает компания. Правительство одобрило стратегию развития металлургии до 2030 года

"На состоявшемся 31 декабря 2022 года внеочередном общем собрании акционеры ПАО "НЛМК" не утвердили выплату рекомендованных советом директоров дивидендов за 9 месяцев 2022 года", — говорится сообщении.

Ранее совет директоров компании рекомендовал дивиденды в размере 2,6 рубля на акцию за 9 месяцев 2022 года.

Обыкновенные акции НЛМК, free-float которых составляет 20,7%, торгуются на Московской бирже, глобальные депозитарные акции — на Лондонской фондовой бирже. Акционерный капитал компании разделен на 5 993 227 240 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 российский рубль.

Группа НЛМК — вертикально интегрированная металлургическая компания, ведущий российский производитель стали и проката с высокой добавленной стоимостью. Производственные активы расположены в России, Европе и США. По итогам 2021 года НЛМК увеличил выпуск стали на 10% — до 17,4 миллиона тонн. Основному бенефициару НЛМК Владимиру Лисину через офшорную структуру Fletcher Group принадлежит около 79,3% его акций.