Брокеры прекращают продажу недружественных бумаг неопытным инвесторам
С 1 января брокеры прекращают продажу недружественных бумаг неквалифицированным инвесторам
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МОСКВА, 1 янв — ПРАЙМ. Брокеры, согласно предписанию ЦБ РФ, с 1 января прекратят продажу недружественных ценных бумаг неквалифицированным инвесторам.
В сентябре регулятор предписал брокерам с 1 октября 2022 года не исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по приобретению ценных бумаг эмитентов из недружественных стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле инвестора превысит 15%.
C 1 ноября "порог для таких сделок составлял 10% портфеля клиента, с 1 декабря — 5%". А с 1 января 2023 года брокеры, согласно предписанию Банка России, должны приостанавливать исполнение "любого поручения неквалифицированного инвестора по увеличению позиции по ценным бумагам иностранных эмитентов из недружественных стран".
Предписание ЦБ направлено на минимизацию инфраструктурных рисков для неквалифицированных инвесторов, поскольку иностранные финансовые институты, где учитываются такие ценные бумаги, могут без предупреждения заблокировать возможность распоряжаться приобретенными активами. От такой блокировки пострадали более 5 миллионов инвесторов. Защитить права владельцев этих бумаг постфактум очень сложно, так как решение проблемы лежит за пределами российской юрисдикции, пояснял ЦБ РФ.
https://1prime.ru/Stocks/20230101/839372276.html
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