Российский рынок акций символически снизился в пятницу
Российский рынок акций в пятницу снизился на 0,01 процента
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МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию пятницы символически опустился на 0,01%, а за укороченную празднично-рабочую неделю поднялся на 0,11%, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии опустился на 0,01%, до 2156,39 пункта, долларовый РТС повысился на 0,2%, до 942,73 пункта.
По итогам недели индекс Мосбиржи повысился на 0,11%, РТС упал на 2,87%.
https://1prime.ru/Stocks/20230106/839402411.html
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