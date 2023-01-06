МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию пятницы символически опустился на 0,01%, а за укороченную празднично-рабочую неделю поднялся на 0,11%, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций слабо меняется, рубль теряет к доллару и юаню

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии опустился на 0,01%, до 2156,39 пункта, долларовый РТС повысился на 0,2%, до 942,73 пункта.

По итогам недели индекс Мосбиржи повысился на 0,11%, РТС упал на 2,87%.