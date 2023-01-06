МОСКВА, 6 янв — ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в пятницу мало изменился в отсутствие сильных сигналов, рубль слегка укрепился к доллару и евро, но немного ослабел к юаню, следует из данных торгов. Российский рынок акций снизился по итогам торгов

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии опустился на 0,01%, до 2156,39 пункта, долларовый РТС повысился на 0,2%, до 942,73 пункта. По итогам недели индекс Мосбиржи повысился на 0,11%, РТС упал на 2,87%.

Курс доллара расчетами "завтра" к закрытию торгов в пятницу снизился на 6 копеек, до 72,12 рубля, юаня – вырос на 2 копейки, до 10,44 рубля, евро упал на 6 копеек, до 76,17 рубля. Доллар вырос за неделю на 2,22 рубля, юань – на 53 копейки, евро – на 1,87 рубля.

Объем торгов юанями составил 12,1 миллиарда рублей, долларами – 10,8 миллиарда рублей, евро – 1,9 миллиарда рублей.

БОКОВИК

На российском фондовом и валютном рынке в пятницу преобладала маловыраженная динамика цен акций и курса рубля к основным торгуемым на Московской бирже валютам.

"Российский рынок акций в пятницу торговался в смешанной динамике. К концу межпраздничной недели амплитуда колебаний индекса Мосбиржи и объем торгов сократились до минимума. Курс доллара к рублю продолжил курсировать недалеко от отметки 72", — комментирует Александр Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций".

Стоимость барреля марки Brent росла вечером на 1,3% до 79,7 доллара. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран-торговых партнеров США) снижался на 1%, до 103,8 пункта, это сигнализирует о возврате аппетита к риску.

В лидерах снижения цены на российском рынке акций оказались бумаги "М.Видео" (-1,6%), "Мечела" (-2,1%), Ozona (-1,6%), "Распадской" (-1,6%), "Акрона" (-1,1%).

Выросли бумаги Fix Price (+1,7%), "Белуги" (+0,6%), ММК (+0,6%), Polymetal (+0,5%).

Доллар снизился к рублю на 0,1%, евро – тоже на 0,1%, юаня вырос на 0,2%. Рублевая цена нефти равнялась 5,75 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На будущей неделе активность торгов на российском валютном рынке может повыситься в связи с завершением праздничных выходных, считает Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций".

"По нашим оценкам, в ближайшие сессии курс доллара может двигаться в диапазоне 70,5-72,5 рубля", — добавляет он.

В понедельник, 9 января, на валютном рынке ожидается диапазон 71-74 рубля за доллар, 75-77,5 рубля за евро и 10,15-10,70 рубля за юань, прогнозирует Владимир Чернов из Freedom Finance Global.

Прогноз для индекса Мосбиржи: зона 2070-2200 пунктов, ориентир для РТС: коридор 930-960 пунктов, оценивает он.

С завершением январских выходных ожидается оживление и постепенный роста торговых оборотов на российском рынке акций, говорит Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций".

"Отчасти в краткосрочном плане может реализоваться спрос, отложенный перед наступлением праздников из-за опасений реализации какого-либо внешнего негатива. В фокусе внимания инвесторов на неделе будут цены на нефть, геополитика, сигналы регуляторов, а также ключевая статистика. Наш прогноз по индексу Мосбиржи на 9 января – 2120-2220 пунктов", — добавляет он.