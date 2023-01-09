МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет в начале торгов понедельника на 0,3% по индексу Мосбиржи и на 2% — по РТС из-за укрепления рубля к доллару, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций почти не изменился, рубль укрепился к доллару и евро

Индекс Мосбиржи к 10.04 мск растет на 0,3%, до 2162,77 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,01%, до 961,68 пункта.