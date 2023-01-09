2023-01-09T10:02:00+03:00
2023-01-09T10:09:41+03:00
2023-01-09T10:02:00+03:00
2023
https://1prime.ru/Stocks/20230109/839414744.html
Акции на Мосбирже открыли торговую неделю ростом
Акции
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский рынок акций растет в начале торгов понедельника на 0,3% по индексу Мосбиржи и на 2% — по РТС из-за укрепления рубля к доллару, следует из данных Московской биржи... ПРАЙМ, 09.01.2023
акции, рынки, новости, акции, торги, мосбиржа
https://1prime.ru/images/83227/11/832271176.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83227/11/832271176.jpg
https://1prime.ru/images/83227/11/832271173.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83227/11/832271173.jpg
https://1prime.ru/images/83227/11/832271149.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83227/11/832271149.jpg
https://1prime.ru/Stocks/20230106/839402626.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет в начале торгов понедельника на 0,3% по индексу Мосбиржи и на 2% — по РТС из-за укрепления рубля к доллару, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.04 мск растет на 0,3%, до 2162,77 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,01%, до 961,68 пункта.