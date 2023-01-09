МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций в ходе торгов понедельника показывает рост по индексу Мосбиржи при внешнем позитиве и растущей нефти, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Российский рынок акций растет на позитивном внешнем фоне

Индекс Мосбиржи к 15.50 мск растет на 0,5% — до 2167,18 пункта, долларовый индекс РТС — на 3,92%, до 979,85 пункта.

Мартовский фьючерс марки Brent дорожает на 2,53%, до 81,1 доллара за баррель.

"Российский рынок акций умеренно подрос в начале торгов в понедельник, после чего вошел в режим консолидации в довольно узком диапазоне. Поводом для укрепления стало общее улучшение внешней фондовой и сырьевой конъюнктуры. В частности, котировки нефти уверенно восстанавливаются после существенной просадки на прошлой неделе и превысили отметку 81 доллар за баррель марки Brent на ожиданиях увеличения спроса в результате снятия значительной части карантинных ограничений в Китае", — поясняет Игорь Додонов из ФГ "Финам".

Он дополняет, что позитивным фактором для российских инвесторов является определенная стабилизация геополитического фона и отсутствие новостей на санкционную тему. В то же время каких-то значимых внутренних драйверов для отечественных акций пока нет, считает эксперт.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

"Закрытие дивидендного реестра по акциям "Роснефти", которые последний день торгуются с дивидендами 10 января, не должно оказать значительного технического давление на индекс Мосбиржи из-за их небольшого веса в индексе (4,1%)", — поясняет Наталья Малых из ФГ "Финам".

В лидерах роста пока — акции "Русснефти" (+9,31%), Veon (+5,41%), ВТБ (+1,76%), Сбербанка (+0,76%), "Яндекса" (+0,71%).

Также лидерами снижения стали — акции "Фосагро" (-1,94%), "Татнефти" (-1,2%), "Детского Мира" (-1,09%), АФК "Системы" (-1,06%), "Распадской" (-0,55%), "Северстали" (-0,41%).

ПРОГНОЗЫ

"Определенную поддержку им в перспективе предстоящих недель может оказать реинвестирование дивидендов от ведущих нефтяников страны, однако влияния данного фактора пока особо не ощущается", — полагает Додонов.

По его мнению, индекс Мосбиржи имеет неплохие шансы сохранить преимущество и по итогам всей торговой сессии. Он добавляет, что ближайшие дни будут довольно спокойными в информационном плане — мировые инвесторы будут ждать декабрьских данных по инфляции в США (четверг) и начала сезона квартальных отчетностей американских компаний (пятница). "В таких условиях консолидационный настрой на российском рынке акций может продлиться", — отметил Додонов.

"Ближайшее сопротивление у индекса Мосбиржи находится на месячном максимуме 2180 пунктов. Если ситуация на мировых рынках не ухудшится, а рубль не ускорит рост, мы уже в ближайшие сессии можем проверить на прочность это техническое препятствие", — обращает внимание Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".