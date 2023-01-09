МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций подрос на 0,33% в понедельник по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций умеренно растет при поддержке нефти

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной сессии вырос на 0,33%, до 2163,5 пункта, а долларовый индекс РТС — на 3,72%, до 977,79 пункта.