2023-01-09T19:04:56+03:00
2023-01-09T19:04:56+03:00
2023-01-09T19:04:56+03:00
2023
https://1prime.ru/Stocks/20230109/839422707.html
Российский рынок акций вырос по итогам понедельника
Акции
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российский рынок акций подрос на 0,33% в понедельник по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной сессии вырос на 0,33%,... ПРАЙМ, 09.01.2023
акции, рынки, новости, россия, акции, биржа
https://1prime.ru/images/83730/61/837306198.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83730/61/837306198.jpg
https://1prime.ru/images/83730/61/837306197.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83730/61/837306197.jpg
https://1prime.ru/images/83730/61/837306185.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83730/61/837306185.jpg
https://1prime.ru/Stocks/20230109/839419781.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций подрос на 0,33% в понедельник по индексу Мосбиржи, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной сессии вырос на 0,33%, до 2163,5 пункта, а долларовый индекс РТС — на 3,72%, до 977,79 пункта.