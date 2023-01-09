МОСКВА, 9 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по итогам понедельника на 0,33% по индексу Мосбиржи при позитиве на глобальном рынке и растущих нефтяных ценах, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков. Российский рынок акций растет на позитивном внешнем фоне

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии поднялся на 0,33%, до 2163,5 пункта, долларовый РТС — на 3,72%, до 977,79 пункта.

На вечерней сессии торгов к 19.38 мск индекс Мосбиржи (с дополнительным кодом IMOEX2) рос на 0,41%, до 2165,13 пункта.

Рубль к доллару по итогам торгов понедельника вырос на 2,13 рубля, до 69,99 рубля.

Стоимость мартовского фьючерса марки Brent растет на 1,2%, до 79,5 доллара за баррель.

"Российский рынок акций в понедельник показывал рост. Позитив на глобальном рынке и растущие в мире нефтяные цены оказывали поддержку российскому рынку даже на фоне заметно укреплявшегося рубля", — уточняет Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций" считает, что текущее повышение нефтяных котировок отражает надежды рынка на то, что отмена карантина для приезжающих в КНР и смягчение ограничений на перемещения между материковым Китаем и Гонконгом поспособствуют оживлению мобильности населения и, соответственно, активизации спроса на топливо.

"Позитивный настрой в Европе в понедельник поддержала макростатистика. Объем промышленного производства Германии в ноябре минувшего года вырос сильнее прогнозного значения", — дополняет он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

"В лидерах роста были транспортный и электроэнерегетический сектора. Фаворитами выступили акции ДВМП (+3,08%), "Совкомфлота" (+1,9%), "Аэрофлота" (+2,75%) на фоне неплохой статистики по перевозкам за декабрь и начало января (так, например, с 1 по 8 января было перевезено 2,26 миллиона пассажиров, +11,3% за год). Отдельно выделим скачок в бумагах "Русснефти" на фоне неплохой отчетности компании за 2022 год", — поясняет Егор Жильников из Промсвязьбанка.

Лидерами роста стали также акции Veon (+3,28%), ВТБ (+1,42%), "Яндекса" (+0,86%), Сбербанка (+0,73%), "Газпрома" (+0,72%).

Аутсайдерами являются акции "Фосагро" (-2,42%), "Северстали" (-1,76%), "Татнефти" (-1,23%), АФК "Система" (-1,22%).

ПРОГНОЗЫ

"Завтра кардинальных изменений в настроениях не ждем. На российском рынке ожидаем постепенного роста торговых оборотов по мере возвращения инвесторов к покупкам после праздничного перерыва. На общерыночный настрой во вторник может повлиять выступление главы Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла (17.00 мск). Наш прогноз по индексу Мосбиржи на 10 января – 2120-2220 пунктов", — прогнозирует Бахтин.