МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций символически снижается по индексу Мосбиржи и растет по РТС на укреплении рубля к доллару, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций по итогам понедельника немного вырос

Индекс Мосбиржи к 10.06 мск снижался на 0,18%, до 2159,53 пункта, долларовый индекс РТС рос на 0,33%, до 981,07 пункта.

Рубль к доллару укрепляется более чем на 60 копеек и торгуется в районе 69,3 рубля за американскую валюту.