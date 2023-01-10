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2023
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Акции на Мосбирже падают утром во вторник
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Российский рынок акций символически снижается по индексу Мосбиржи и растет по РТС на укреплении рубля к доллару, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.06 мск... ПРАЙМ, 10.01.2023
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 10 янв — ПРАЙМ. Российский рынок акций символически снижается по индексу Мосбиржи и растет по РТС на укреплении рубля к доллару, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.06 мск снижался на 0,18%, до 2159,53 пункта, долларовый индекс РТС рос на 0,33%, до 981,07 пункта.
Рубль к доллару укрепляется более чем на 60 копеек и торгуется в районе 69,3 рубля за американскую валюту.